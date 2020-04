Grave infortunio sul lavoro a Remanzacco

Grave infortunio sul lavoro in un'acciaieria di Remanzacco. È accaduto poco prima delle 10 di questa mattina quando, per cause in corso di accertamento, un operaio ha riportato una lesione a un braccio che potrebbe portare alla sua amputazione. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero, un'automedica e l'ambulanza, oltre al personale dell'azienda sanitaria, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

L'operaio è stato trasportato in ospedale con l'autolettiga. Le sue condizioni sono preoccupanti, anche se non sarebbe in pericolo di vita.