Grave infortunio sul lavoro in piazza a Piancavallo

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio, intorno alle 15.30, in piazzale Mario della Puppa, a Piancavallo, in comune di Aviano. Nello slargo, al centro della località turistica, sono in corso dei lavori di sistemazione e piove molto. Durante alcune operazioni, un operaio è stato colpito alla testa dalla benna dell'escavatore; ha riportato un grave trauma cranico e per lui si è temuto il peggio. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario - intervenuto con l'elicottero e un'ambulanza medicalizzata - è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato dai colleghi della vittima. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.