Versa in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita, un operaio di 30 anni che stava lavorando su un trabattello, all'interno di un cantiere edile, dietro al centro commerciale di Buja, all'altezza della rotonda per Majano. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Soccorso dall'equipe medica, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. È successo questa mattina poco prima delle 8. Sul posto anche i Carabinieri.