Grave lutto per la Protezione civile di San Pier d'Isonzo

La Protezione civile e il Comune di San Pier d'Isonzo sono in lutto per la scomparsa di Giorgio Stocchi. "Care concittadine e cari concittadini, con la tristezza nel cuore siamo a comunicarvi un grave lutto che ha colpito la nostra comunità. È mancato Giorgio Stocchi, coordinatore del Gruppo locale di Protezione Civile", si legge nel post pubblicato oggi sul profilo Facebook comunale. "Con grande spirito civico, Giorgio ha coordinato saggiamente i nostri volontari contribuendo a far eccellere, grazie alla sua grinta e al suo impegno, un gruppo di persone che, oggi più che mai, sta dimostrando tutto il suo valore. In oltre venti anni all’interno della Protezione civile, si è sempre prodigato nell’offrire una preziosa e costante collaborazione al servizio del nostro paese, anche nei momenti più difficili, con grande generosità, professionalità e un grande cuore".

"È per questi motivi che, a dicembre 2018, aveva meritato un riconoscimento speciale da parte dell’Amministrazione comunale. Non possiamo che ringraziarlo per quanto ha fatto, con la consapevolezza che il suo ricordo rimarrà indelebile e i suoi suggerimenti, il suo operato, i suoi insegnamenti continueranno a essere d'esempio. Ci stringiamo alla famiglia, alla quale porgiamo le più sentite condoglianze. Ciao Giorgio", conclude il messaggio dell'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo.