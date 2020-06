Grave malore a Opicina, soccorso un 25enne

E' stato ritrovato in condizioni critiche un 25enne triestino che, intorno alle 13.30, ha chiesto aiuto al 112, riferendo di aver avuto un malore. Sul posto, nella zona del campeggio di Pian del Grisa, nei pressi del sentiero numero 12 che da Opicina va verso il Monte Grisa, è arrivata l'ambulanza, che però non lo ha trovato in strada, nel punto individuato con le coordinate trasmesse alla Sores al momento della chiamata.

I soccorritori hanno invece ritrovato a circa un centinaio di metri, tra gli alberi, lo zaino del ragazzo abbandonato. A quel punto, pensando al peggio, si è organizzata una battuta a tappeto della zona, chiamando anche un'unità Cinofila della Protezione Civile. Il ragazzo è stato poi individuato per caso a pochi metri da dove erano stati parcheggiati i mezzi di soccorso, ma dall'altra parte della strada rispetto al lato sul quale lo zaino era stato abbandonato. E' stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara in condizioni critiche.

Hanno preso parte alle ricerche undici tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco e un'Unità Cinofila della Protezione Civile. L'intervento si è concluso intorno alle 16.30.