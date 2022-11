Grave un anziano investito a Palazzolo dello Stella

Un uomo di 70 anni è stato investito da una vettura nella prima serata di ieri, intorno alle 19.30, a Palazzolo dello Stella, all'altezza del locale Ai Tubi. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo è stato subito preso in carico dal personale sanitario ed è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine.