Grave un ciclista investito a Cividale

Versa in gravi condizioni, ricoverato d'urgenza all'ospedale, un uomo di 75 anni di Cividale del Friuli che, questa mattina, in viale Trieste, a Cividale, stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, vicino alle strisce pedonali, è stato urtato da una vettura condotta da una donna di 53 anni, al volante di una Peugeot.

Dopo l'impatto è rovinato sull'asfalto, riportando diverse lesioni.

La conducente dell'auto, residente nell'Isontino, è rimasta illesa e si è subito a fermata per prestare aiuto e chiamare il 112.

Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polizia Locale dell'Uti del Cividalese, insieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato della Città Ducale, per rilievi, accertamenti e viabilità.

Il pensionato è stato assistito dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova e trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine; è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.