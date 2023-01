Grave un ciclista investito a Ronchi dei Legionari

Versa in gravi condizioni un uomo di 64 anni che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente in viale Mazzini, a Ronchi dei Legionari. Mentre stava pedalando in sella alla sua bici,è entrato in collisione con una vettura ed è rovinato malamente al suolo.

Immediata la chiamata al 112: gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone, l'automedica da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Le equipe sanitarie hanno stabilizzato l'uomo, rianimandolo a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Poi il trasporto in volo, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.