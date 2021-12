Grave un ciclista travolto da un'auto ad Aviano

Versa in gravi condizioni, elitrasportato nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine, un uomo di 30 anni che ieri, intorno alle 22, mentre si trovava in sella alla sua bici, in via Pordenone, ad Aviano, è stato travolto da una Chevrolet.

Nell'impatto con la vettura ha riportato ferite molto gravi e ha perso conoscenza. Assistito immediatamente dal personale medico inviato dalla Sores, è stato stabilizzato è trasportato in volo al nosocomio del capoluogo friulano in condizioni serie. Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Radiomobile della compagnia di Sacile. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.