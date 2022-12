Grave un ciclista urtato da un'auto ad Amaro

E’ stato elitrasportato all’ospedale di Udine il 51enne ciclista che, intorno alle 14, è stato urtato da una macchina condotta da un 81enne. L’incidente si è verificato ad Amaro, lungo la statale 52 Carnica, di fronte al ristornate Al Gambero.

Il ciclista stava pedalando verso Tolmezzo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è stato urtato dalla macchina che proseguiva nello stesso senso di marcia. Il 51enne è rovinato a terra, riportando varie fratture. Elitrasportato a Udine, non è in pericolo di vita.