Grave un giovane ciclista investito a Carlino

Versa in serie condizioni un 28enne che, nel tardo pomeriggio, mentre stava pedalando in sella alla sua bici, è rimasto coinvolto in un incidente lungo l'ex provinciale 124, la Savalona, in comune di Carlino.

Per cause in corso di accertamento, è stato investito da una vettura ed è rovinato malamente a terra. Ha riportato politrami in diverse parti del corpo.

A dare l'allarme con una chiamata al 112 è stata una persona che era con lui. Gli infermieri hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica. Le equipes sanitarie hanno preso in carico il giovane che poi è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.