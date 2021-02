Grave un operaio travolto da un'auto

Incidente questa mattina alle 5.30 a Pasian di Prato, in località Colloredo di Prato, in via D'Antoni, al civico 66. Un operaio che stava scaricando merce da un camioncino posteggiato vicino al marciapiede è stato investito da una vettura che ha tamponato il veicolo in sosta.

Nell'impatto l'uomo è rimasto ferito in maniera seria; non sarebbe comunque in pericolo di vita. Stava scaricando carne da consegnare a una macelleria. Dopo l'allarme, sul posto sono stati inviati un'automedica e un'autoambulanza.

L'uomo, un 45enne di Udine, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Illeso il conducente che ha tamponato il camioncino, un giovane di 25 anni di Pasian di Prato.

La sala operativa del Nue 112 ha inviato anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Carabinieri della Stazione di Codroipo per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità.