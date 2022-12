Grave un pedone investito a Racchiuso di Attimis

E' stato trasportato in codice rosso, intubato, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, un uomo di circa 65 anni di età rimasto coinvolto in un incidente nella serata di ieri.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando lungo via Faedis, a Racchiuso di Attimis, è stato investito da un'auto ed è stato sbalzato per diversi metri, rovinando malamente a terra. Le sue condizioni sono parse subito gravissime: sul posto l'ambulanza da Tarcento e l'automedica proveniente da Udine.

L'allarme era stato lanciato con una chiamata al Nue 112.

Nella notte anche un incidente a Gemona del Friuli con una vettura finita gomme all'aria: ferita in modo non grave una persona, assistita dall'equipaggio sanitario di un'ambulanza, che l'ha trasportata all'ospedale per le cure del caso.