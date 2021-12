Grave un pedone investito a Zoppola

Versa in gravi condizioni un uomo di 69 anni che, questa mattina, intorno alle 11, in via Cusano, a Zoppola, è stato investito da un furgone, mentre camminava.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Pordenone, intervenuti sul posto per accertamenti e viabilità, insieme ai militari della Stazione di San Vito al Tagliamento, il conducente del furgone ha investito l'uomo che, rovinato sull'asfalto, ha riportato politraumi e ferite gravi.

Sul posto un'ambulanza e l'equipaggio dell'elicottero sanitario decollato da Campoformido. Il 69enne è stato stabilizzato e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.