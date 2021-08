Grave una bimba di 13 mesi ustionata

Una bambina di 13 mesi è stata trasportata in volo, d'urgenza, al Centro Grandi Ustionati di Padova, intorno alle 13, per la cura delle lesioni che ha riportato al volto e al corpo a seguito di un incidente domestico in un'abitazione di Gorizia. È stata intubata dal personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova che ha attivato l'ambulanza e l'elicottero. Sarebbe in condizioni serie.

Pare che la piccola si sia avvicinata ai fornelli della cucina e abbia rovesciato una pentola di acqua bollente, che le è finita addosso. A dare l'allarme, immediatamente, sono stati i genitori, con una chiamata al 112.