Green Pass, a Pordenone locali e clienti in regola

Dal 6 agosto, nel Friuli Occidentale sono iniziati i controlli per il rispetto dell’adozione del Green Pass nelle attività. Come disposto dal Questore di Pordenone, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ha verificato i locali in particolare nella fascia pomeridiana e serale.

Lo scorso weekend sono stati controllati 77 tra bar, ristoranti e sale slot, con identificazione all’interno di 102 avventori, tutti regolarmente in possesso della certificazione verde. Analoghe attività si sono svolte anche sul territorio dell’ex provincia.

I controlli, recependo le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, proseguiranno anche nelle prossime settimane, così come pianificati nel corso dei tavoli tecnici che si sono svolti in Questura a Pordenone, all’interno della più ampia predisposizione dei servizi in occasione di Ferragosto.