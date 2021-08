Green Pass, massimo rispetto a Pordenone

Questa mattina, in Prefettura a Pordenone, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per monitorare il primo impatto del Green Pass nel Friuli Occidentale, entrato in vigore il 6 agosto per l’accesso a determinati servizi e attività, a partire dai locali.

Erano presenti il Viceprefetto vicario Gianpaola Modolo, il Questore di Pordenone Marco Odorisio, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Luciano Paganuzzi, il tenete colonnello Riccardo Zorzutto per il Comando provinciale della Guardia di Finanza e, per il Comune di Pordenone, l’assessore alle politiche per il commercio e sicurezza Emanuele Loperfido.

L’attività delle Forze dell’ordine, di fatto mai interrotta, è proseguita anche in questi primi giorni di applicazione del certificato verde, sulla scorta della pianificazione tecnico-operativa disposta dal Questore. Nell’incontro, sulla base dei dati relativi ai controlli effettuati dalle forze di polizia, si è riscontrato il consueto senso civico della comunità pordenonese: cittadini ed esercenti si sono fin da subito adeguati alla normativa. Dai controlli, eseguiti con approccio di sensibilizzazione, informazione e supporto ai gestori delle attività, è emerso il rispetto della norma.