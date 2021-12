Green Pass sul trasporto pubblico, nove multe nel Friuli Occidentale

Ieri, anche nel Friuli Occidentale ha preso avvio la campagna di controllo della certificazione verde ‘base’ per accedere al trasporto pubblico locale che si è affiancata alla macchina dei controlli rafforzati dispiegata con il passaggio in zona gialla e l’introduzione del Super Green Pass.

In base al piano adottato dal Prefetto di Pordenone Domenico Lione, a seguito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’attenzione era puntata sul trasporto pubblico locale. “Il debutto dell’obbligo della certificazione ha confermato il senso civico più volte mostrato dalla comunità pordenonese durante la pandemia e la quasi totalità dei comportamenti è risultata in linea col nuovo quadro normativo”, fa sapere la Prefettura.

Il Prefetto ha voluto ringraziare il Presidente di Atap per l’importante sforzo organizzativo compiuto dall’azienda per assicurare le attività di verifica dell’utenza. L’impegno delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali, attente anche all’osservanza del corretto utilizzo delle mascherine, ha interessato 1.051 persone e 126 esercizi pubblici. Complessivamente sono state nove le sanzioni per mancato possesso di Green Pass e una per scorretto impiego della mascherina; due, infine, le attività dove sono state riscontrate irregolarità.

Nel confermare che il dispositivo dei controlli proseguirà con le stesse modalità fino al 15 gennaio, salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d’opera, il Prefetto ha voluto ringraziare i Sindaci per aver aderito in maniera convinta alla richiesta di contributo tramite le rispettive Polizie Locali, affiancando così il costante presidio assicurato da inizio emergenza da parte delle Forze dell’Ordine, a cui esprime la massima riconoscenza. Un particolare apprezzamento al Questore per aver portato a esecuzione, in sede tecnico-operativa, il piano disposto per il rafforzamento dei controlli.