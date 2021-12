Grida e lancio di petardi, arriva la Polizia locale

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 dicembre, anche in seguito alle segnalazioni dei residenti e ai danneggiamenti avvenuti nel corso della nottata di lunedì, la Polizia locale di Pordenone ha eseguito un’operazione antidegrado urbano su vasta scala nel quartiere residenziale tra via del Troi a via Sabaudia.

Gli uomini del Comandante Massimo Olivotto, dopo una prima fase di monitoraggio, sono entrati in azione impedendo ulteriori molestie alla quiete pubblica, ricevendo il plauso dei cittadini. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno identificato una decina di minorenni che si erano dilettati a gridare e lanciare petardi proprio sotto le finestre delle abitazioni. Uno di loro è stato anche multato perché non indossava la mascherina.

Al termine dell’intervento, gli agenti hanno provveduto a sistemare alcuni estintori, che erano stati spostati.

“Dover intervenire con la Polizia Locale, identificando gli autori dei comportamenti che stanno creando difficoltà a un quartiere della città, è l’ultima delle attività che vorremmo fare, ma il rispetto delle regole, del vicinato, del quieto vivere, del decoro sono alla base della pacifica convivenza nella nostra Pordenone” dichiara il vicesindaco, con delega alla Sicurezza Emanuele Loperfido.

“Ringrazio gli agenti del Comando che con paziente professionalità hanno organizzato l’operazione in modo da intercettare i responsabili, confidando di poter garantire maggior serenità al quartiere” conclude Loperfido.