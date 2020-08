Grigliata di carne e pesce andati a male, denunciati i due cuochi

Scena da ‘cucine da incubo’ quella che ha accolto gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato di Pordenone, attivati grazie a una segnalazione per un intervento in un campo a Vallenoncello, dove era in corso una mega grigliata. Ad attenderli odori nauseabondi e due 'chef' che si stavano dilettando in un barbecue di carne e pesce da servire durante un funerale che si sarebbe tenuto il giorno seguente.

L'odore inconfondibile li ha condotti dritti sulla scena del crimine. La coppia - una cittadina della Costa d'Avorio e un cittadino ghanese - stava, infatti, grigliando pesce scaduto, utilizzando come base dei barili per combustibili probabilmente mai lavati. Come riferito dall'Ansa, gli agenti hanno trovato 500 chili di derrate avariate o in cattivo stato di conservazione riposte in recipienti senza ghiaccio, senza copertura e con possibile proliferazione di larve. Attorno a loro, anche un mucchio di rifiuti. Sul posto è stato chiamato il personale dell'Azienda Sanitaria. La Procura ha poi disposto l'immediato sequestro e distruzione del cibo. I due cuochi sono stati denunciati per reati in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.