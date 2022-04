Gru crollata a Pordenone, al via la rimozione

Sono cominciate puntuali questa mattina, alle 8, le operazioni di rimozione del camion gru che si è ribaltato lunedì a Pordenone, in via Planton, dove stava operando su un cantiere in fase di chiusura per lo smontaggio di una gru edile, alta 30 metri, impiegata nella realizzazione di una palazzina residenziale.

Il braccio in acciaio è crollato tra due case, facendo cadere parte della gru sul tetto di un’abitazione e sulla recinzione esterna di un’altra, provocando molti danni ma, fortunatamente, senza causare feriti, neanche tra gli operai che stavano manovrando il mezzo pesante.

A occuparsi della rimozione con un’altra autogru è la ditta Carpin, la stessa che aveva noleggiato il mezzo all’udinese Sfedil, che stava smontando la gru. Il piano è quello di stabilizzare il camion che è finito ruote all’aria e, poi, provare ad accorciare il braccio franato tra le due villette, in modo da agevolare le operazione di recupero. Ma la strategia andrà verificata a operazioni in corso, visti i danni riportati dalle parti meccaniche.

Sul posto sono presenti anche i Vigili del fuoco di Pordenone, pronti a dare supporto all’operazione.

Sul fonte delle indagini, ieri è stata eseguita una perizia da parte di un consulente nominato dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo contro ignoti. Non è da escludere che ci siano degli indagati a breve. Ulteriori informazioni sull’accaduto potrebbero arrivare dal computer di bordo del camion gru, che potrebbe aiutare a fare luce sulla cause dell’incidente e stabilire se ci sia stato un errore umano o un guasto meccanico nei sistemi di sicurezza. Le prime operazioni di recupero hanno già attirato l’attenzione di alcuni curiosi.

Anche le famiglie residenti nella due villette coinvolte attendono con ansia l’esito della rimozione, dopo il grande spavento provato in occasione del crollo.