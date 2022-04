Gru crollata a Pordenone, l'operaio salvo per miracolo

Se è ancora vivo lo deve a quel muro di recinzione in cemento che ha bloccato il mezzo sulla sua verticale. Altrimenti Davide Novello, il 35enne gruista di Codroipo, dipendente della ditta Carpin, che l’11 aprile scorso è rimasto coinvolto nell’incidente in via Planton, a Pordenone, sarebbe rimasto schiacciato nell’abitacolo dell’autogru.

Gli esami disposti dalla Procura di Pordenone hanno accertato, inoltre, che a fermare la caduta dell’imponente braccio del mezzo tra due abitazioni sono state le piastre di cemento che ancoravano a terra la gru edile fissa.

La Procura, che sta sondando l'ipotesi di disastro colposo, come atto di garanzia ha iscritto sul registro degli indagati i titolari della Carpin e il manovratore. Entro 60 giorni il perito nominato dal Pm Federico Facchin fornirà le sue indicazioni sulla dinamica dell'incidente, su eventuali condotte negligenti o violazioni delle norme antinfortunistiche.