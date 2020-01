Gruppo di clandestini nascosto in un camion

Intorno alle 4, al Lisert, è intervenuta la Polizia Stradale su richiesta di un autotrasportatore straniero che, giunto in quel punto della viabilità in ingresso in Italia, aveva sentito provenire strani rumori dalla zona del carico del mezzo.

Si è fermato e ha scoperto che non si trattava di un guasto meccanico, ma di un gruppo di migranti che erano saliti abusivamente sul mezzo pesante per giungere nel nostro Paese. Questi ultimi (sei, sette persone) stati condotti in Questura per l'identificazione e il fotosegnalamento.