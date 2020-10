Gruppo di migranti intercettati lungo la regionale 56

Piccoli gruppi di migranti sono stati segnalati per tutta la giornata di ieri tra Buttrio, Pradamano, Premariacco e Pavia di Udine, in particolare nella zona di Lovaria. A notarli, mentre camminavano a bordo strada, sono stati diversi automobilisti in transito e passanti. Alla fine sono cinque i cittadini stranieri che sono stati rintracciati nel pomeriggio di ieri lungo la regionale 56, nel comune di Pradamano.

Li hanno fermati i militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova. Si tratta di cittadini provenienti dal Bangladesh che hanno subito chiesto asilo politico.

Dopo la procedura d'identificazione, su indicazione della Prefettura di Udine, sono stati affidati alla struttura di prima accoglienza della ex caserma Friuli di Udine (nella foto), dove è scattato il protocollo per le persone entrate in Italia da Paesi a rischio attraverso la Rotta Balcanica. Dopo il triage, saranno avviati alla quarantena preventiva.