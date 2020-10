Gsa esprime il suo cordoglio per la morte di Rinaldo Challancin

La Gruppo Servizi Associati esprime dolore e vicinanza alla famiglia di Rinaldo Challancin, morto durante alcune operazioni di soccorso legate alla violenta ondata di maltempo ad Arnad, in provincia di Aosta.

Dipendente dal 2006 di Gsa, Challancin, 53 anni, era capo macchina del servizio antincendio al Tunnel del Monte Bianco e collaborava attivamente come volontario dei Vigili del Fuoco. Impegnato in un intervento proprio con i pompieri per mettere in sicurezza gli alberi abbattuti in strada a causa del vento e delle forti piogge, è stato colpito all’improvviso da un ramo e ha perso la vita. Alla moglie Anna e alle figlie Marzia e Stéphanie vanno le più sentite condoglianze di Gsa.