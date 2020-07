I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti questa notte, intorno alle 3, a Morsano al Tagliamento, per soccorrere un automobilista che era rimasto bloccato con la vettura mentre stava attraversando il guado sul fiume. Non è rimasto imprigionato nell'abitacolo e non è rimasto ferito. La vettura è stata riportata a riva dai pompieri.