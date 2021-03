Guardia di Finanza nella sede Net di Udine

Perquisizione della Guardia di Finanza nella sede della Net, a Udine. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno acquisito documentazione in merito all’inchiesta relativa al project financing avviato nel 2016 per il nuovo ‘Digestore’ di rifiuti di via Gonars.

Iscritto nel fascicolo il Rup e presidente della commissione di gara, Giampiero Zanchetta, per l’ipotesi di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La Procura, in sostanza, ritiene che ci sia stata una frode nella redazione del bando.

“Si tratta di vicende precedenti al mio insediamento, sulle quali la Magistratura farà le sue verifiche”, precisa il presidente di Net, Mario Raggi. “Ritengo sia un atto dovuto per motivi procedurali. Non ho ragione di pensare che nel passato la società abbia tenuto condotte irregolari, in ogni caso l’attuale dirigenza ha già attivato un approfondimento sul tema della sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del project finance del nuovo impianto. All’esito di questi accertamenti prenderemo le nostre decisioni interne e finali”.

“Personalmente – conclude Raggi - auspico che l’ingegner Zanchetta (che si è affidato all'avvocato Luca De Pauli, dello Studio Ponti), nei confronti del quale ho la massima stima personale e professionale, saprà dimostrare nelle sedi competenti la piena regolarità del suo comportamento”.