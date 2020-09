Guasto al deumidificatore, scoppia un incendio in casa

Incendio nella notte, intorno alle 22.30, in località Zellina di San Giorgio di Nogaro, in un'abitazione singola che si affaccia alla statale 14. Per cause in corso di accertamento, pare per il surriscaldamento di un deumidificatore installato al primo piano, si è sviluppato un rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli e del Comando di Udine, con quattro mezzi.

Quattro le persone presenti in quel momento all'interno dell'abitazione, tra cui una coppia di coniugi. Una di loro è rimasta intossicata dopo aver respirato il fumo della combustione; è stata assistita dal personale medico inviato dalla Sores di Palmanova.

È stata portata prudenzialmente in ospedale con l'ambulanza per accertamenti; non è in pericolo di vita. L'incendio ha causato danni al piano superiore dell'edificio. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.