Guasto all'impianto antincendio, allagato il condominio

A causa di un guasto all'impianto antincendio, verificatosi, per cause da accertare, in un condominio di piazzale Cella, a Udine, intorno alle 16.30, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di via Popone.

I pompieri sono intervenuti con due autobotti per contenere i danni da allagamento causati da una copiosa perdita d'acqua dall'ottavo piano dello stabile. Il vano scale del condominio era completamente allagato, con acqua che correva dall’ottavo fino al piano stradale. Individuato il guasto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a fermare la perdita, quindi si sono fatti carico della messa in sicurezza del vano scale, con particolare attenzione all’impianto elettrico. L’intervento si è protratto fino alle 18.

Sul posto anche la Polizia Locale del capoluogo friulano che ha prudenzialmente chiuso anche una corsia di marcia lungo la viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.