Guasto all'impianto elettrico, la scuola resta chiusa

E’ ritornata alla normalità la situazione alla scuola elementare Zorutti di via XXX Ottobre a Udine che domani potrà accogliere i 150 alunni oggi rimasti fuori dall’ingresso per un guasto all’impianto elettrico dovuto al temporale di lunedì, che ha bloccato l’accensione del riscaldamento.

Lo riferisce l’assessore comunale Elisa Battaglia dichiarandosi dispiaciuta per il disagio non da poco sia dei bambini che dei genitori. “Sono eventi straordinari che comunque possono capitare – commenta Battaglia- e in questo periodo è ancor più difficile affrontarli viste le restrizioni per contenere i contagi da Coronavirus. I tecnici dell’enel sono intervenuti prontamente ma i locali non erano accessibili perché all’interno faceva troppo freddo per accogliere i bambini".

"Un plauso va comunque alla dirigente scolastica che in meno di un’ora è riuscita a organizzare la didattica a distanza- ha aggiunto l’assessore sottolineando che "è già una grande fortuna se le scuole sono aperte. A Udine si sono registrati contagi tra insegnanti e assistenti scolastici ma fino ad oggi non sono state necessarie chiusure totali".