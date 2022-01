Guasto alla conduttura del gas, tre famiglie al freddo da due settimane

Ancora nessuna novità per le tre famiglie residenti in via Diaz, a Udine, private del gas metano dal 21 dicembre scorso. Dopo il Natale e il Capodanno vissuti al freddo, senza la possibilità di utilizzare riscaldamento, acqua calda e piani cottura, la soluzione non sembra arrivare. Anzi, a dir la verità, sembra farsi ancora più difficile, fra quarantene da superare e preventivi da approvare.



La vicenda ha avuto inizio a seguito di una fuga di gas rilevata lungo una stradina privata. Quel giorno a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco fu un residente della zona, preoccupato per il forte odore che percepiva all'altezza dell'ex pizzeria Da Pippo.



Da lì, il pronto intervento dei tecnici dell'Amga, la chiusura della fornitura e la costatazione di una falla ad un tubo, da far riparare a carico dei residenti (dalla valvola alle case, infatti, la manutenzione è affidata ai privati, come previsto da un accodo del 2006 sottoscritto tra l'amministrazione Comunale e Acegas Aps Amga). Oggi, a distanza di 14 giorni, la situazione di quella perdita è addirittura peggiorata. La rottura ha infatti evidenziato lo stato pessimo in cui versa tutta l'intera tubatura posizionata lungo la via, risalente agli anni '80. Sostituire unicamente il pezzo rotto, infatti, non darebbe alcuna garanzia di tenuta. Vuoi le ispezioni, i preventivi e le lungaggini dovute al periodo festivo, ancora nessun intervento è stato quindi eseguito sulla condotta. Da qui la richiesta di aiuto rivolta al Comune da parte dei residenti, ben consapevoli che quel costo di manutenzione sarà purtroppo a loro carico.



“Oggi sono 14 giorni che ci troviamo in questa situazione – ci racconta rammaricata una residente -. Ci siamo sentiti dimenticati. Nonostante i nostri solleciti, nessuno ci ha offerto assistenza né si è preoccupato sul proseguimento dei lavori né sul nostro stato di salute. Purtroppo programmare dei lavori di questa portata a fine dicembre, in pieno inverno, non è facile - spiega la cittadina -. Ma. Ecco perché mi auguro che il Comune possa intervenire, velocizzando l'intervento di ripristino o garantendoci un luogo caldo dove andare temporaneamente a vivere".