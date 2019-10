Guasto alla rete idrica, dieci comuni senz’acqua

Dieci comuni friulani da ieri sono rimasti senz’acqua. A causa del maltempo, infatti, si sono registrati problemi di captazione all’Acquedotto Destra Tagliamento (che si rifornisce sul torrente Comugna, a Vito d'Asio) che serve i territori di Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio, Vito D'Asio e Vivaro.

HydroGea informa che si è già attivata per la risoluzione del problema ma, nelle prossime ore, l'acqua erogata in rete non sarà potabile. Si raccomanda, quindi, di non utilizzarla per l'uso alimentare, fino a nuova comunicazione.

La società proseguirà nel monitoraggio. All'occorrenza, saranno attivati servizi sostitutivi, localizzando, per ciascun Comune, alcuni punti di approvvigionamento di acqua potabile tramite cisterne in acciaio inox, da installarsi nei pressi dei Municipi.

A questo proposito il sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino, informa che, in accordo con il gestore Cafc, saranno messi a disposizione due camion cisterna con acqua potabile nelle piazze di Forgaria e Flagogna. Saranno, inoltre, conferiti nel capannone comunale sacchi da tre litri a disposizione dei cittadini.