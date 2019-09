Guasto alla stazione di Trieste, treni in tilt

E’ stato risolto il guasto all'infrastruttura nella stazione di Trieste Centrale, legato probabilmente al maltempo, che ha causato una mattinata di passione per chi doveva viaggiare in treno. Come riferisce Trenitalia, il traffico è stato sospeso alle 5.20 e, intorno alle 7.30, la circolazione è gradualmente ripresa. Diversi i convogli che hanno registrato ritardi fino a 60 minuti.

I treni direttamente coinvolti, sempre in base alle informazioni di Trenitalia, sono stati:

FR 9710 Trieste Centrale (6:02) - Torino Porta Nuova (11:05)

FR 9716 Trieste Centrale (7:05) - Milano Centrale (11:15)

FA 8412/8413 Trieste Centrale (6:44) - Roma Termini (12:18)

R 20956 Trieste Centrale (5:49) - Venezia Santa Lucia (9:46)

R 6002 Trieste Centrale (6:20) - Carnia (8:13)

R 20958 Trieste Centrale (6:27) - Sacile (8:42)

R 2444/2445 Trieste Centrale (6:57) - Venezia Santa Lucia (9:55)

R 2782 Trieste Centrale (7:15) - Venezia Santa Lucia (9:24)

R 6001 Carnia (5:40) - Treste Centrale (7:37)

R 2800/2801 Venezia Santa Lucia (5:05) - Trieste Centrale (8:03)

Treni parzialmente cancellati:

R 2779 Portogruaro Caorle (5:29) - Trieste Centrale (6:42)

R 2781 Portogruaro Caorle (6:07) - Trieste Centrale (7:20)

R 2206 Trieste Centrale (6:15) - Venezia Santa Lucia (8:20)

R 99336 Trieste Centrale (6:50) - Udine (7:57)

Treno cancellato:

R 20952 Trieste Centrale (5:27) - Venezia Santa Lucia (8:55)