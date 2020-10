Guasto elettrico, incendio nella palazzina

È inagibile un appartamento di una palazzina residenziale in via Umberto Primo, a Rivignano Teor, a causa di un incendio che si è sviluppato intorno alle 21.30 di ieri. Per cause di natura elettrica, per un probabile malfunzionamento del sistema, si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione della corrente. Così sei unità hanno riportato danni agli elettrodomestici e ai quadri elettrici. In uno degli appartamenti, dove in quel momento non c'era nessuno, si è sviluppato un rogo partito dalla cappa di aspirazione del piano di cottura.

Le fiamme hanno danneggiato le stanze e gli arredi tanto che l'appartamento è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza il sistema di distribuzione della corrente insieme ai tecnici dell'Enel. Nessuna persona è rimasta ferita. L'intervento è terminato poco dopo le 23.