Guerra per gli impianti di risalita a Sappada. Regione pronta a fare causa

Guerra per gli impianti di risalita a Sappada. Alcuni privati non si sono presentati dal notaio per la firma della cessione delle proprie strutture, passo fondamentale per permettere a Promoturismo Fvg di investire sul polo invernale.

La Regione è pronta a fare causa e a chiedere un risarcimento milionario. Amareggiato il sindaco di Sappada che appoggia l’assessore Bini in questa battaglia per la valorizzazione della località montana.

Il Comune di Sappada, infatti, esprime amarezza per l’ennesimo rinvio della conclusione dell’iter per il perfezionamento della cessione degli impianti a fune di proprietà di GTS s.r.l. a PromoturismoFVG. Ieri, giovedì 30 luglio, il Presidente Lucio Gomiero ha comunicato all’Amministrazione che, pur a fronte dei rilevantissimi sforzi economici già compiuti dall’Ente regionale, i privati hanno ritenuto di non presentarsi davanti al notaio, senza fornire alcuna giustificazione.



Tale scelta rischia purtroppo di ripercuotersi negativamente su tutta la comunità sappadina, poiché impedirà a PromoturismoFVG di dare corso agli investimenti già programmati, che non possono certo essere compiuti su beni di proprietà – ancora – di GTS s.r.l..

Il Comune di Sappada è pronto a collaborare fattivamente con PromoturismoFVG, sostenendo le iniziative che riterrà di assumere, in ogni sede, per pervenire al più presto alla soluzione, a tutela degli operatori e per attrarre nuovi investimenti.