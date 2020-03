Guida a tutto gas fuori comune e senza patente, maxi-multa

In questi primi quattro giorni di contenimento, la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio per verificare il rispetto del decreto, come disposto dal Questore di Pordenone. Gli agenti della Polizia Locale di Azzano Decimo ricordano che i motivi per muoversi sono: salute, lavoro e necessità. Sono state controllate a campione oltre 300 auto. Tra questi un automobilista è stato denunciato in quanto non è stato in grado di giustificare il motivo della sua uscita. Contestualmente, giornalmente sono stati controllati tutti gli esercizi commerciali aperti sul territorio Azzanese.

Oggi durante un controllo per eccesso di velocità, un agente, facendo un controllo approfondito della patente, ha riscontrato che era falsa. Considerato che il documento era greco, sono partiti una serie di approfondimenti che si sono conclusi con la denuncia penale per uso di atto falso; la patente è stata sequestrata. Coinvolto in questa vicenda un cittadino pakistano residente a Rivignano Teor, che sarà denunciato. Gli è stato inoltre contestato un verbale amministrativo di 5.000 euro per guida senza patente, perché mai conseguita.

"Un ringraziamento ai nostri operatori - dicono gli amministratori comunali di Azzano Decimo - che in questi giorni si sono particolarmente impegnati sul territorio in questa intensa attività di controllo".