Guida il furgone della ditta, ma non ha la patente

Un cittadino indiano residente nella zona di Azzano Decimo è stato trovato alla guida del furgone della ditta per cui lavora senza aver mai conseguito la patente, né in India, né in Italia. Senza informare i titolari dell'azienda, fuori dal suo turno, l'uomo si è messo al volante per andare a trovare un amico.

È stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Azzano che hanno intensificato i controlli, in questi giorni di fine agosto, in particolare per quanto riguarda il rispetto della velocità. L'uomo è stato sanzionato per 5.100 euro e il furgone è stato restituito alla ditta.

Gli agenti hanno controllato, in particolare, via Nuova Fratte, via Rimembranze, via Armentera e via Runtine, ovvero le strade di collegamento tra il centro e le frazioni. Hanno elevato tre sanzioni da 173 euro (con decurtazione di tre punti) nei confronti di altrettanti automobilisti che hanno superato il limite di velocità entro i 40 km/h.