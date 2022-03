Guida in stato di ebbrezza, cinque denunce

Impegno straordinario della Polizia di Stato nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti su tutto il territorio regionale. Il Compartimento Polizia Stradale di Trieste ha organizzato una serie di posti di controllo e monitoraggio dello stato psicofisico degli automobilisti sulle strade della regione.

A Muggia, la scorsa settimana è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza il conducente di una Fiat Punto. L’etilometro ha fatto registrare un tasso alcolemico tra 1.01 e 0,94 grammi di alcol per litro di sangue.

Al casello di Udine Sud lungo l'A23 è stato denunciato il guidatore di una Fiat 500. L’etilometro faceva registrare un tasso alcolemico tra 1.61 e 1,51 grammi di alcol per litro di sangue. Sempre in A23, ma a Tarvisio, nel corso dei rilievi per un incidente stradale, è stato riscontrato che il conducente di un Fiat Ducato stava guidando sotto l’effetto di sostanze psicoattive.

A Gorizia, lungo la centrale via Terza Armata, sempre dopo un incidente, si è scoperto che il guidatore di una Fiat Punto aveva un tasso alcolemico tra 1,56 e 1,52 grammi per litro di sangue.

All’altezza della barriera autostradale di Villesse, lungo l'A34, denuncito il conducente di una Lancia Y. L’etilometro in questo caso registrava un’alcolemia realmente impressionante, tra i 2,30 e 2,16 grammi per litro di sangue. In questo caso il veicolo è stato anche sottoposto a sequestro.

Aver bevuto, ricordano dalla Polstrada, comporta una serie di effetti sull’organismo assolutamente incompatibili con la guida; l’alcol è un depressore del sistema nervoso centrale. A fronte di un primo, illusorio momento di euforia, induce il nostro fisico a un lento stato di torpore, con perdita netta della capacità di reazione rispetto agli stimoli del campo visivo. Induce diplopia, ovvero lo sdoppiamento del campo visivo, non riusciamo a vedere bene in profondità e riduce il campo visivo laterale. Guidare è una questione seria, la sicurezza è una questione seria. Non bere quando devi guidare. Mai.