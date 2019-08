Guida l’auto del papà, ma non ha la patente

Era al volante dell’auto del papà, ma non aveva mai preso la patente. Nei guai un 21enne triestino, fermato nei giorni scorsi dalla Polizia locale in Borgo Teresiano. Dalla verifica tramite banca dati è emerso che il giovane era già stato pizzicato altre volte al volante. Pesante la sanzione: il codice della strada, infatti, prevede una multa di 5.110 euro e il fermo del veicolo per tre mesi. Sanzionato anche il padre (398 euro), per avergli incautamente affidato il veicolo.

Proprio quando gli agenti della Municipale avevano raggiunto il 21enne a casa sua per notificargli alcuni atti, lo hanno trovato a bordo di un’altra auto. Al volante, questa volta, c’era la fidanzata 20enne. La pattuglia ha scoperto che nemmeno la ragazza aveva mai conseguito la patente e che il veicolo non era stato assicurato. Scattata, quindi, un’altra multa per l’importo di 868 euro e disposto il sequestro della macchina.