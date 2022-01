Guida senza patente e senza assicurazione, maxi-multa

Guidava senza mai aver conseguito la patente, al volante di un veicolo senza copertura assicurativa. Per il conducente, un cittadino rumeno fermato per un controllo dalla Polizia locale di Monfalcone, è scattata una maxi-multa. Alla sanzione di 5mila euro per aver condotto il veicolo senza aver mai conseguito la patente, si è aggiunta quella da 848 euro per la mancata copertura assicurativa. E’ seguito il sequestro amministrativo del veicolo.

Diversa la situazione di un cittadino residente a Fiumicello che circolava con la patente di guida revocata. Anche in questo caso, gli agenti della Municipale di Monfalcone gli hanno comminato una multa da 5mila euro, a cui si è aggiunto il fermo amministrativo del veicolo.

Infine, sempre nei giorni scorsi, è stata denunciata per permesso internazionale di guida falso una cittadina kossovara. Fermata per un controllo, ha esibito una patente kossovara e un permesso internazionale di guida che, dall’analisi con la strumentazione in dotazione al Comando della Polizia Locale, è risultato falso.