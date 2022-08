Guida sotto l'effetto dell'alcol, saltano tre patenti

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto, da mezzanotte alle 7, nel centro di Trieste, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato programma di controlli stradali contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze.

Sono stati sottoposti a verifica 18 veicoli e altrettanti conducenti, quattro dei quali sono risultati positivi all’etilometro. Due sono stati denunciati perché trovati con tassi superiori ai limiti: una donna presentava un’alcolemia tra 0.8 e 1,50 g/l alcool, mentre per un uomo il livello si è attestato molto sopra 1,50.

Un terzo conducente, neopatentato, aveva un tasso di alcol nel sangue superiore a 0.50. Infine, il conducente di un motociclo, sebbene risultato positivo con un tasso di alcolemia inferiore a 0.50 g/l è stato sanzionato perché neopatentato.

Ai primi tre è stata ritirata la patente e sono stati decurtati in totale 40 punti. Un veicolo è stato sottoposto a sequestro. Le contravvenzioni, di carattere penale, sono aggravate in quanto commesse nella fascia notturna dalle 22 alle 6.

Infine, sempre nel corso dei controlli, è stata sorpresa alla guida una persona senza patente, in quanto mai conseguita. Sono così scattate due multe, una a suo carico - con il conseguente fermo per tre mesi del veicolo - e una nei confronti del proprietario dell’auto, per incauto affidamento del mezzo, per un importo complessivo 5.497.00 euro.

I servizi saranno replicati ancora nel mese di agosto.