Guida sotto l'effetto di alcol o droga, saltano sette patenti

In due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato sette persone e ritirato altrettante patenti per guida sotto l’influenza di alcol o stupefacenti.

Il 26 aprile, i militari hanno fermato un 44enne di Porcia che, in sella a un motociclo, è uscito di strada in via Pordenone, a Prata; soccorso e sottoposto agli accertamenti dai sanitari dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, aveva un tasso di alcol pari a 2,49 grammi per litro. E’ emerso che la patente gli era già stata revocata con provvedimento della Prefettura di Vicenza, quindi è stato ulteriormente sanzionato per guida senza patente e velocità sostenuta.

Denunciato dai Carabinieri per guida sotto l’influenza di stupefacenti un 22enne straniero residente a Prata. Il 28 aprile, a Brugnera, ha sorpassato più auto, provocando un incidente nel quale è rimasto ferito; sottoposto alle cure dei sanitari dell’ospedale di Pordenone, è risultato positivo ai cannabinoidi. La patente gli è stata ritirata, mentre il veicolo, danneggiato, è stato affidato all’autosoccorso.

Nei guai anche un 38enne di Fontanafredda che il 29 aprile, poco dopo le 22, ha effettuato una serie di manovre azzardate alla guida del suo autocarro in via Zorutti; sottoposto a controllo, l’etilometro ha dato un valore pari a 0,90 g/l. Patente di guida ritirata e mezzo affidato a persona idonea.

Il 30 aprile è stato segnalato alla Prefettura un 41enne sacilese, fermato alla guida e trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. Alle 2.30 del 2 maggio, a Prata, denunciato un 22enne risultato positivo all’alcoltest con un valore di 1,92 g/l.

L’8 maggio, i Carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite tra due ex coniugi di Caneva. L’uomo, alterato dall’alcol, si era recato dalla ex in auto. Sottoposto al test, aveva un livello di alcolemia pare a 1,77 g/l, che ha portato al ritiro della patente e al sequestro dei veicolo.

Infine, ieri sera, intorno alle 22.30, a finire nei guai è stato un neopatentato di Aviano al volante della macchina della madre. Aveva un tasso di alcolemia pari a 0,34, mentre per chi ha appena conseguito la patente, deve essere pari a zero per i primi tre anni. Il 18enne è stato multato e gli è stata ritirata la patente.