Guidatore spericolato rischia di scontrarsi con una Volante

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato per alcune violazioni al codice della strada un cittadino rumeno classe 1993. Alla guida di un’auto con targa del Regno Unito, è transitato in viale Campi Elisi a elevata velocità e ha effettuato una serie di sorpassi molto azzardati. La sua guida 'sportiva' è stata notata da una Volante della Questura, che ha rischiato di essere coinvolta in un incidente.

Raggiunto e fermato il veicolo, gli operatori hanno identificato il conducente, che viaggiava con una connazionale e non aveva con sé la patente di guida. Dopo gli atti di rito, il rumeno è stato sanzionato e l’auto è stata affidata a un suo conoscente giunto sul posto.