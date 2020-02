Guidava con la patente sospesa dal 2007

La Polizia Stradale di Palmanova, durante i rilievi di un incidente in autostrada, smascherava un conducente che aveva fornito false generalità. Circolava, infatti, con la patente sospesa a seguito di altro sinistro, nell’anno 2007, nel quale era stata accertata la guida in stato d’ebbrezza. Il conducente non aveva mai riottenuto la patente di guida in quanto non si è sottoposto alle previste visite mediche.

Dal 27 gennaio al 2 febbraio, le pattuglie della Polizia Stradale di Udine hanno verificato 700 veicoli; 325 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 786 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 11, cinque le carte di circolazione. Nell’arco della settimana, sono state contestate 129 violazioni per eccesso di velocità, 15 per velocità pericolosa e 12 per l’uso del telefonino alla guida.