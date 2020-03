Guidava senza aver mai conseguito la patente

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della stazione di Majano, comandati dal Maresciallo Silvano Michelin, hanno denunciato a piede libero un uomo di 45 anni di Udine, pregiudicato, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'uomo era alla guida di un'auto e non si è fermato all'alt intimato dai militari. Al termine di un breve inseguimento è stato bloccato. Durante il controllo ha minacciato e offeso il personale in servizio, più volte. È stato anche sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita.