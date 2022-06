Ha ucciso la moglie nel sonno, poi ha cercato di togliersi la vita

Avrebbe ucciso la moglie, Elisabetta Molaro, nel sonno, con decine di coltellate per gelosia e per paura della separazione.

Poi, dopo aver chiesto alla suocera di prendere le bambine (che dormivano nella stanza accanto) e chiamato il 112, avrebbe cercato per due volte di togliersi la vita. E’ quanto ha raccontato al Pm il 44enne Paolo Castellani, reo confesso dell’omicidio della consorte avvenuto martedì notte a Codroipo.

Stando al suo racconto, i due erano in crisi da tempo. Dormivano in letti separati e stavano affrontando la separazione accompagnati sia dal punto di vista legale, sia da quello psicologico.

La sera dell’omicidio, Elisabetta era uscita con alcune amiche a cena e poi era andata subito a dormire.

Lui è entrato in camera della moglie e l’ha accarezzata, ma lei l’ha respinto. Quindi l’ha colpita mentre era nel letto decine di volte con un coltello di 27 centimetri preso in precedenza in cucina, ferendosi durante la colluttazione.

Avvertiti suocera e 112, si è allontanato con l’auto fino a raggiungere il ponte sullo Stella, da quale si è buttato. Il tentativo di suicidio, però, non è andato a buon fine per la scarsa profondità dell’acqua. Quindi, ha cercato di farsi investire da un veicolo in transito, ma senza riuscirvi.

I carabinieri lo hanno individuato rintracciando il cellulare. I militari hanno quindi trovato l’auto in via Molini, vicino alla quale, nel greto del fiume, c’era anche l’arma del delitto. Che l’uomo fosse in zona è stato confermato anche dalla chiamata dal guidatore del veicolo sotto il quale Castellani aveva cercato di gettarsi.

Oggi l’uomo - portato in Tribunale a Udine dal carcere di Belluno - è comparso davanti al gip Mariarosa Persico nell’udienza di convalida dell’arresto in quasi flagranza, durante la quale si è rimesso a quanto già riferito al sostituto procuratore Claudia Finocchiaro.

Il sostituto procuratore ha chiesto la convalida dell'arresto, mentre il difensore, l'avvocato Francesco Dall'Asta, si è rimesso al gip.

Il giudice si è riservato la decisione, che sarà presa con tutta probabilità domani.