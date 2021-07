Ha un divieto di avvicinamento, fermato mentre segue la ex

Avrebbe dovuto rimanere lontano dalla moglie e dalla figlia, perché colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati e alla casa delle vittime delle sue condotte da stalker. Invece, un cittadino tunisino di 34 anni, residente nel capoluogo friulano, è stato sorpreso, nei giorni scorsi, in una via di Udine, mentre si trovava a poca distanza dalla moglie e dalla figlia, che hanno chiamato il 112, spaventate, temendo per la loro incolumità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Udine Est, comandati dal Luogotenente Gianluca Mondi'. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per aver violato le disposizioni.