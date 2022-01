Ha un nome l'uomo trovato senza vita a Trieste

È un richiedente asilo pakistano di 36 anni, inserito nella rete di accoglienza, l'uomo trovato senza vita ieri nel parcheggio Saba del centro commerciali Il Giulia a Trieste.

Il corpo era stato individuato al mattino, ma è verosimile che il decesso risalisse alla serata del 3 gennaio. I traumi - rottura del bacino e di altre parti - sono compatibili con una caduta da un’altezza importante. Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario, ipotesi più probabile, o se siano coinvolte altre persone.

Potrebbe anche essersi trattato di un tragico errore. In questo senso la Squadra Mobile della Questura di Trieste sta indagando anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. La Procura, guidata da Antonio De Nicolo, ha predisposto l’autopsia anche per capire se ci siano traumi antecedenti alla caduta.