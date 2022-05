Hitler e Mussolini in etichetta, minacce di morte russe

Alcuni russi lo avrebbero minacciato di morte e di 'denazificazione'. Andrea Lunardelli, figlio del produttore delle bottiglie di vino con le etichette raffiguranti Hitler e Mussolini, ma anche Stalin e Tito, oggi ha denunciato le minacce alla Questura di Udine.

Secondo il suo racconto, alcune settimane fa all’email dell’azienda, finita quattro anni fa al centro di una trasmissione televisiva russa, è giunto un messaggio in cirillico con la promessa di violenze se non avesse distrutto tutte le etichette a tema nazismo e fascismo. Nonostante la cancellazione di tutte le immagini dalla pagina Facebook aziendale, le minacce, anche di morte, sono continuate con telefonate in italiano da parte di sedicenti cittadini russi.