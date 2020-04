H&M Udine chiude per Coronavirus

La crisi innescata dal Coronavirus si fa sentire e colpisce anche un colosso come H&M, costretta a correre subito ai ripari pur di tamponare le perdite. Dopo soli quattro anni, l'azienda svedese ha deciso di chiudere il punto vendita di via Canciani 17, nel cuore di Udine, senza nemmeno aspettare l'inizio della fase due. In realtà non sarà l'unico negozio a non alzare più le serrande. Ad altri sei punti vendita toccherà la stessa sorte nei prossimi mesi. A Gorizia, ad esempio, la chiusura è stata programmata per l’8 novembre. Saranno 14 le persone dello store udinese si ritroveranno senza lavoro, 12 in quello isontino.

Mercoledì 22 aprile, si è svolto l’incontro tra la UilTucs e l’azienda per discutere il futuro occupazionale dei lavoratori. Durante il confronto sono state comunicate le tempistiche dello stopo dell'attività. Oltre a Udine, i primi due punti vendita che non riapriranno dopo il lockdown si trovano a Milano. Gli altri interessati da una chiusura sono quello di Grosseto, il 9 agosto (18 unità operanti), e i due di Vicenza tra agosto e novembre.

"Non è accettabile" per la UilTucs "che i sette punti vendita siano staccati dal resto dell’azienda, non prevedendo per i dipendenti la prospettiva di ricollocazione anche alla luce dell’altissima percentuale dei lavoratori a chiamata finora utilizzati, e già a suo tempo contestata. Attiveremo tutto quanto previsto per le tutele e la salvaguardia dei livelli occupazionali". Il prossimo incontro sempre in modalità remoto è previsto per il 28 aprile.